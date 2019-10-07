'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü

BOLU'da, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. ve sürücüsünün yol vermediği otomobildeki 3 kişi arasında kavga çıktı. N.U., çocuklarının yanında 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Çocuklar ise büyük korku yaşadı.

Olay, dün, Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Yanındaki 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U.'ya, iddiaya göre, 34 YM 4063 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi. Bunun üzerine N.U. ve sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, sürücü ile araçtaki 2 kişinin inmesiyle kavgaya dönüştü. N.U., çocuklarının yanında 3 kişinin saldırısına uğradı. Sürücü, kavga sırasında N.U.'ya, "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu öğren" dedi. Tekme ve yumruklu kavgayı çevredekiler, araya girerek, sonlandırdı. Çocukların ise kavga sırasında korktuğu görüldü. N.U., kavga sonrası polise gidip, 3 kişiden şikayetçi oldu.



Kaynak: DHA