03.07.2019 17:08
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Yol verme kavgasında hayatını kaybeden sürücü Adli Tıp'tan alındı

Yol verme kavgasında hayatını kaybeden sürücü Adli Tıp

TEM Otoyolu'nda yol verme kavgasında vurularak hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

TEM Otoyolu'nda yol verme kavgasında vurularak hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kan donduran olay sabah saatlerinde TEM Otoyolu İSTOÇ sapağında meydana gelmişti. Motosiklet sürücüsü Hasan S., otomobil sürücüsü Serdar Çekiç'e yol verme kavgasında kurşun yağdırmıştı. Ağır yaralanan Çekiç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Çekiç'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Çekiç'in cenazesi Kağıthane Nurtepe Cemevi'ne götürüldü. Cenaze yarın Hasdal Mezarlığında toprağa verilecek.

"İyi bir arkadaşımızdı"

Arkadaşı Ercan Karasu, insan hayatının bu kadar kolay olmaması gerektiğini belirterek, "İyi bir arkadaşımızdı. Çok sevilen birisiydi, herkeste biliyor yarın cenazesindeki kalabalığı göreceksiniz. Yurt dışından bile arayanlar oldu basit bir tartışmadan boşu boşuna öldü" diye konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu, TEM Otoyolu, Motosiklet, Sabah, 3. Sayfa

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