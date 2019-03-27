Yol verme kavgasında kadın sürücüye biber gazıyla böyle saldırdı Adana
'da trafikte yol verme meselesi yüzünden kadın ve erkek sürücü arasında kavga çıktıErkek sürücü, aracına atılan biber gazını kadın otobüs şoförünün yüzüne sıkarken, kavgayı görüntüleyen bir kadın ise olayı seyreden erkeklere tepki gösterdi
ADANA - Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden kadın ve erkek sürücü arasında kavga çıktı. Kavgada erkek sürücü, aracına atılan biber gazını kadın otobüs şoförünün yüzüne sıktı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan
ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi
Otobüsünü kullanan Elif Kuru, Hastaneler Kavşağına geldiği sırada başka bir araç sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre sonra sürücü, aracıyla belediye otobüsünün önünü kesti. Daha sonra otobüs şoförü Elif Kuru otobüsten inerek, önünü kesen sürücüyle tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine kadın sürücü, üzerine doğru gelen sürücüye çantasında bulunan biber gazını fırlattı. Erkek sürücü ise, aracının camına isabet eden biber gazını alarak kadın sürücüye saldırdı. Biber gazını Elif Kuru'ya sıkan sürücü ise daha sonra olay yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntüyü kaydeden bir kadın olayı sadece seyredip müdahale etmeyen erkeklere de tepki gösterdi.Biber gazından etkilenen Elif Kuru, daha sonra saldırgandan şikayetçi oldu. Adli Tıp
Birimi'ne gelerek darp raporu alan Kuru, "Bana biber gazıyla saldırdı, yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: İHA