Yol verme kavgasında kan aktı
Şişli Ergenekon Caddesi'nde yol verme kavgasında bir kişi silahla kolundan yaralandı.
05.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:24
Olay, Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç içindeki iki kişi ile 34 BRE 353 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mehmet Şefik B. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında iddiaya göre iki kişinin bulunduğu aracın içindeki şahıslardan biri tabancasını çıkararak Mehmet Şefik B.'yi kolundan hafif yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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