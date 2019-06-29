29.06.2019 15:51
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yol verme kavgasında silahla bacağından vuruldu

Yol verme kavgasında silahla bacağından vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde araç sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü cadde üzerinde yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü C.G. silahıyla diğer sürücü S.G.'ye 3 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan S.G. yola yığılırken, silahı ateşleyen diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından şahsı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Gündoğdu , Kocaeli , İzmit , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:14 Şile'de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu
17:14 Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
17:12 Valilikten Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama
17:12 İdlib civarındaki köy ve kasabalar harabeye döndü
17:10 İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada'da çıkan yangında 1 hektarlık alanda...
17:06 Heybeliada'da yangına karada sıcak müdahale kamerada
17:05 Şile'de Sahilköy'de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti