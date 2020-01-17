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Yol Yapım, hizmette mevsim tanımıyor

Hizmet maratonunu il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol bakım çalışmalarına kış mevsiminde de ara vermiyor.

17.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:41Yol Yapım, hizmette mevsim tanımıyor

Bir yandan beton yol yapımını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da asfalt ve beton yol çalışması öncesi yollarda zemin iyileştirme ve genişletme çalışması yapıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yol bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaz mevsimi boyunca asfalt çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminde de hizmette mola vermedi. Bu kapsamda asfalt ve beton yol çalışması yapılacak yollarda zemin iyileştirme ve yol genişleme çalışması yapan ekipler, konforlu ulaşımın ilk adımlarını atıyor.


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Kaynak: Bültenler

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