Yol yapım ve bakım çalışmaları en kısa sürede yapılacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı bazı köylerde incelemelerde bulunan AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) çalışmaları esnasında bozulan köy yollarının yol yapım ve bakım çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını belirttiler.
Köy ziyaretleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclis üyesi Erdinç Gesge "Proje kapsamında bozulan köy yollarının tespiti için TANAP yetkilileriyle birlikte incelemelerinde bulunduk. Hemşehrimiz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez beyin desteği ile yapılacak Göynücek, Düzağaç, Dombayçayır, Yeniüreyil ve Yeşilçukurca köylerimizin yol tamiri için Tanap mühendisleri ve muhtarlarımız ile incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda köylerimizin yol yapım ve tamir çalışmaları yapılacak. Destek sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" dedi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA