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Yola aniden atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Samsun'da yola aniden atladığı iddia edilen genç, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.

19.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:42Yola aniden atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı
'da yola aniden atladığı iddia edilen genç, otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.

Kaza, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Denizevleri Polis Merkezi karşısında saat 12.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınar E. (38) yönetimindeki 55 AAR 588 plakalı otomobil, yola aniden atladığı ileri sürülen 17 yaşındaki B.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan B.B., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü şahitleri gencin refüjden bir anda yola atladığını söyledi. B.B.'nin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında da 3 kez yine yaya olarak aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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