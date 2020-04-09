Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar

Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar Çanakkale'de, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.

09.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:29
Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar
ÇANAKKALE - Çanakkale 'de, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. 65 yaş üzerindeki vatandaşlar polisin ikazıyla evlerine gittiler.
Çanakkale'nin en işlek caddelerinden biri olan ve birçok bankanın şubesinin yer aldığı Çarşı Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri uygulama yaptı. Çarşı giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19) insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Salgının nedeniyle Çanakkale bir takım önlem alan yetkililer, bugün öğle saatlerinde açılan bankaların önünde kontrol noktaları oluşturdular. Vatandaşların geçişi sırasında kimlik kontrolü yapan ekipler, aynı zamanda dışarıda banka kuyruğunda olanlara da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundular.
Öte yandan, 65 yaş üstü bir vatandaş sosyal mesafe kuralı için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterirken, bir yaşlı vatandaş da kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Neden çekiyorsunuz? Ben bir şey mi yaptım' diyerek tepki gösterdi. Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Zabıta, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi Haberler
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
İsrail’de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti Haberler
İsrail'de durumu ağır olan 6 vaka, kök hücre tedavisiyle iyileşti
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Haberler ›› genel ››Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

23:05: Vali Ayyıldız'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü mesajı - Haberler 23:00: Koronavirüs kürtaj olmak isteyen kadınların bu hizmete erişimini zorlaştırıyor - Haberler 22:38: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haberler 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 22:08: Sağlık ekiplerinin dakikalarca hayatta tutma çabası yetmedi - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı