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Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı

Kayseri-Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı.

27.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:45 Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı

Kayseri- karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı. Trafiği tehlikeye düşüren dana, trafik ekibinin çabası sonucu yoldan çıkarıldı.

Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana, bir süre sonra karayoluna çıktı. Dana, yol kenarında koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polise verildi. Gelen trafik ekibi, trafiği yavaşlatarak aksatan danayı yoldan çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan, polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.



Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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