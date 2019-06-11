Yola çıkan karaca aracın altında kaldı

Balıkesir
'in Savaştepe
ilçesinde kara yoluna çıkan karaca trafik kazasına sebebiyet verdi. Aracın altında can veren karaca Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
Savaştepe'den Soma
istikametine giden Ahmet Samet K. idaresindeki 34 CBH 672 plakalı aracın önüne Karaçam
mevkiinde aniden ormanlık alandan bir karaca çıktı. Aracın çarptığı karaca olay yerinde ölürken, araçta maddi hasar oluştu. Ölü karaca yetkililer tarafından Savaştepe İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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