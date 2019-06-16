16.06.2019 15:54
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Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; anne ve oğlu yaralandı

Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; anne ve oğlu yaralandı

GAZİANTEP'te, yola çıkan köpeğe çarpmamak için Selda Başaran'ın (39) direksiyonunu kırdığı otomobili, ağaca çarpıp devrildi.

GAZİANTEP'te, yola çıkan köpeğe çarpmamak için Selda Başaran'ın (39) direksiyonunu kırdığı otomobili, ağaca çarpıp devrildi. Kazada, Başaran ile yanındaki oğlu Fevzi Erdem Başaran (16) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Selda Başaran, yönetimindeki 27 BSC 07 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru giderken, yola aniden köpek çıktı. Başaran, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, direksiyon kontrolünü kaybetti, otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada, Selda Başaran ile yanındaki oğlu Fevzi Erdem Başaran yaralandı.
Anne ve oğlu, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Selda Başaran ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Anne, Gaziantep, Güncel

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