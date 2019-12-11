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Yola çıkan tilkiyi besledi

TEKİRDAĞLI Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önüne ormanlık alandan çıkan tilkiyi, bisküvi ve kurabiye atarak besledi.

11.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:01Yola çıkan tilkiyi besledi

TEKİRDAĞLI Bülent Öner, 'nin ilçesinde önüne ormanlık alandan çıkan tilkiyi, bisküvi ve kurabiye atarak besledi. Aç olduğu anlaşılan hayvan, yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana döndü.

Doğa Sporları Havacılık Kulübü üyesi Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aracıyla seyir halindeyken, Conkbayırı mevkisinde yol kenarında bir tilki gördü. Aracından inip bir süre tilkiyi izleyen Öner, hayvan kaçmayınca aracında bulunan bisküvi ve kurabiyeleri önüne attı. Bir süre çevresini gözetleyen tilki, atılan yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana girdi.

Bir insanı 100 metreden gören bir tilkinin normalde kaçması gerektiğini söyleyen Bülent Öner, "Onu görence araçtan indim kaçar diye düşündüm ama kaçmadı. Araçtaki yiyecekleri alıp önüne attım. 2 metre kadar yakındık, attığım yiyecekleri yedi. Biraz çekindi ama beni de kaçırmak istemiyordu hayvan. Yiyecekleri atınca daha da yakınıma geldi ve bayağı bir yakınlaştık muhteşem bir canlıydı. Onu elimle beslemek ve o kadar yakınıma gelmesi muhteşem bir şeydi. Ayrıca bu hayvanları öldürüp postunu boynuna asanlar katildir. Hiç kıyılır mı bu güzelliğe" dedi.



Çanakkale, Tekirdağ, Gelibolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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