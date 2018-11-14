Yola Dökülen Demir Parçaları 8 Aracın Lastiklerini Patlattı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bir araçtan yola dökülen demir parçaları, 2'si TIR olmak üzere 8 aracın lastiklerini patlattı.
Olay, akşam saatlerinde Bursa- Ankara
karayolu üzerinde bulunan Hikmet Şahin Köprülü
Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir araçtan yola demir parçaları döküldü. Yola dökülen demir parçaları, yoldan geçen 2 TIR ve 6 otomobilin lastiklerini patlattı. Lastikleri patlayan araçlar karayolu kenarında uzun kuyruk oluşturdu. Sürücülerin bazıları patlayan lastikleri kendi imkanlarıyla yol kenarında değiştirirken bazı sürücüler ise yol yardım ekibi çağırdı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, karayolu üzerinde incelemelerde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, araçların lastiklerinin patlamasına neden olan demir parçaları belediye ekiplerince yoldan temizlendi. Jandarma
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara,İnegöl,Bursa
14 Kasım 2018 Çarşamba 02:44