Yola Dökülen Mazot Kamyoneti Şarampole Uçurdu

Bursa
'nın Keles
ilçesinde yola dökülen mazot yüzünden kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı.
Baraklı Mahallesi'ne inşaat malzemesi almaya giden Muhsin Uğur idaresindeki 59 EV 625 plakalı kamyonet yoldan çıktı. Sürücünün yola dökülen motor yağını fark etmemesi üzerine kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden bir müddet atamayan Uğur, "Motor yağının yola ne şekilde döküldüğünü ve neden temizlenmediğini anlayamadım" dedi.
Maddi hasarla atlatılan kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Keles,Bursa
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:15