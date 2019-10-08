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Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu

Yola dökülen tomruklar kazaya neden olduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyondan yola dökülen tomruklar büyük tehlike oluştururken, tomruklara çarpmamak için duraklayan araçlar kaza yaptı.

08.10.2019 02:01
Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyondan yola dökülen tomruklar büyük tehlike oluştururken, tomruklara çarpmamak için duraklayan araçlar kaza yaptı.
Edinilen bilgiye göre Alanya-Antalya D-400 Karayolunda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyondan halatın kopması sonucu Manavgat Sanayi Köprülü kavşağına tomruk yıkıldı. Büyük şans eseri kamyonun yakınında tomruklar yıkıldığı esnada araç bulunmaması facia yaşanmasını önledi. Köprü çıkışında yaşanan olayda tomruklara çarpmamak için duran 2 araca arkadan gelen araçların çarpması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yoldaki tomruklar nedeniyle köprü üzerinde trafik akışı uzun süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla köprü üzerindeki tomrukların kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.
Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu

Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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