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Yola dökülen yağ, 5 araca kaza yaptırdı: 2 yaralı

TOKAT'ta, karayoluna dökülen yağ, 5 aracın kaza yapmasına neden oldu.

10.08.2019 02:50 Yola dökülen yağ, 5 araca kaza yaptırdı: 2 yaralı
TOKAT'ta, karayoluna dökülen yağ, 5 aracın kaza yapmasına neden oldu. 2 kişinin yaralandığı kazada, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Tokat- Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine giden otomobiller yola dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda sürücülerin durdurmakta güçlük çektiği iki otomobil ve bir kamyonet, sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Diğer yandan sürücünün direksiyon kontrolünü  yitirmesi sonucu seyir halindeki otomobile çarpan TIR da refüje çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı Tokat-Sivas karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sivas, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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