16.06.2019 10:26
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Yola dökülen yağ kaza yaptırdı

Yola dökülen yağ kaza yaptırdı

Manavgat Sanayi Sitesinin ortasından geçen yola bir araçtan dökülen yağ yüzünde, motosiklet sürücüsü kayarak devrildi.

Manavgat Sanayi Sitesinin ortasından geçen yola bir araçtan dökülen yağ yüzünde, motosiklet sürücüsü kayarak devrildi.

Manavgat Sanayi Sitesinin ortasından geçen yola bir araçtan dökülen yağ, kazaya neden oldu. Yağın döküldüğü bölgede seyir halindeki Emrah Mutlu'nun kullandığı 07 LLU 04 plakalı motosiklet, yağda kayması sonucu devrildi. Asfaltta sürüklenen ve yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, yolda yağ dökülen bölgeye refüjden kürekle toprak atarak meydana gelebilecek başka kazaları önlemeye çalıştı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Emrah, Manavgat, 3. Sayfa

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