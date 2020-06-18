Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikserinin hidrolik hortumunun patlaması sonucu yola dökülen yağ, ulaşımda aksamalara neden oldu.

18.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:16
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikserinin hidrolik hortumunun patlaması sonucu yola dökülen yağ, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yan yol mevkisinde, 34 BAY 779 plakalı beton mikserinin hidrolik hortumunun patlaması sonucu yola yağ döküldü.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağ dökülmesi nedeniyle kontrollü geçiş sağlanan yolda, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
Trafik, itfaiye ve ilgili firma personelinin de yardımıyla yapılan kumlama ve temizleme çalışmasının ardından normale döndü. Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, İnönü mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ekonomiye ilişkin ’torba teklif’ Meclis’te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Haber
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:21: Tartıştığı arkadaşı karnından yaralayıp kaçtı - Haber 00:11: Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımı (2) - Haber 00:11: Akit TV spikeri haberleri maskeyle sundu - Haber 00:09: Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden, eski İsrailli Bakan Livni'ye ödül verilmesine tepki - Haber 00:07: MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı - Haber 00:04: Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi - Haber 23:47: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi