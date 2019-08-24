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Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

24.08.2019 15:04
Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova-Şemdinli karayolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.
Yüksekova'ya bağlı Karabey köyü yakınlarında meydana gelen patlamada, biri Karayolları Şube Şefliği görevlisi 2 işçi hafif yaralandı.
Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Yüksekova, Hakkari, İşçi, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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