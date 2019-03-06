06 Mart 2019, 16:01
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Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı

Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı

Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Seydişehir- Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde sabah saatlerinde dağlık alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Bu esnada trafikte seyreden araçlarda herhangi bir hasar yaşanmazken yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Yola düşen kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Ulaşım, başka kaya parçalarının düşme riskine karşı tek şeritten sağlanıyor. Sabah, Antalya, Seydişehir, Güncel
Kaynak: AA