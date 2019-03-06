Yola Düşen Kaya Parçaları Ulaşımı Aksattı

Seydişehir- Antalya
kara yolunun 14. kilometresinde, kaya parçalarının yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Seydişehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde sabah saatlerinde dağlık alandan kopan kaya parçaları yola düştü. Bu esnada trafikte seyreden araçlarda herhangi bir hasar yaşanmazken yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.
Yola düşen kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.
Ulaşım, başka kaya parçalarının düşme riskine karşı tek şeritten sağlanıyor.
Sabah, Antalya, Seydişehir, Güncel
Kaynak: AA