Yola düşen paraları toplayıp gitti
Karabük'te, kimliği belirsiz bir kişi, yola düşen 300 lirayı toplayıp kayıplara karıştı.
14.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:40
Karabük 'te, kimliği belirsiz bir kişi, yola düşen 300 lirayı toplayıp kayıplara karıştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Caddesi'nde otomobili arızalanan Hakkı E., otomobilini park edip tamirci çağırdı. Arıza giderilirken Hakkı E, tamirciye ücretini ödemek istedi, ancak 500 lirasının cebinde olmadığını fark etti. Otomobilinin altında 200 lirayı bulan Hakkı E, parayı düşürdüğünü anlayınca çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hakkı E., içinde bulunduğu, kaputu açık otomobilinin hemen önünde yola saçılan paraları toplayıp kendilerine hiçbir şey sormadan uzaklaşan genci görünce şaşkınlık yaşadı.
Hakkı E, olayı polise ihbar eden ederken, ekipler kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı. - KARABÜK
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Caddesi'nde otomobili arızalanan Hakkı E., otomobilini park edip tamirci çağırdı. Arıza giderilirken Hakkı E, tamirciye ücretini ödemek istedi, ancak 500 lirasının cebinde olmadığını fark etti. Otomobilinin altında 200 lirayı bulan Hakkı E, parayı düşürdüğünü anlayınca çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hakkı E., içinde bulunduğu, kaputu açık otomobilinin hemen önünde yola saçılan paraları toplayıp kendilerine hiçbir şey sormadan uzaklaşan genci görünce şaşkınlık yaşadı.
Hakkı E, olayı polise ihbar eden ederken, ekipler kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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