Haberler » Güncel » Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada - Haber

Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A.'ya (5), hafif ticari araç çarptı.

12.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:55Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada

İZMİR'in ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A.'ya (5), hafif ticari araç çarptı. Ayşenur'un yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, salı günü, Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. Ayşenur A., iddiaya göre, ağabeyiyle alışveriş yaptığı marketten çıkıp, aniden yola fırladı. Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç, Ayşenur'a çarptı. Kazada yaralanmayan Ayşenur, daha sonra ağabeyine sarılarak, yolun karşısına geçti. Kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ağabeyi ile marketten çıktıktan sonra bir anda yola fırlayan Ayşenur A.'ya hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.



Bayraklı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16 Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Haber
14:16 Kars'taki "huzur ve güven" uygulamasında aranan 11 zanlı yakalandı - Haber
14:16 Trabzon ve Sakarya ticaret borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haber
14:15 Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat yürürlüğe girdi - Haber
14:12 Mersin'de içmesuyu kayıp-kaçak tespit çalışmaları hız kazandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
12.12.2019 14:18:24