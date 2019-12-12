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Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada (2)

YOLA 'KASİS' TALEBİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A.'ya (5) hafif ticari aracın çarpmasından sonra mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi.

12.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:40Yola fırlayan Ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada (2)

YOLA 'KASİS' TALEBİ

'in ilçesinde, marketten çıktıktan sonra aniden yola fırlayan Ayşenur A.'ya (5) hafif ticari aracın çarpmasından sonra mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi. Kazadan yara almadan kurtulan Ayşenur A.'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Cemal Çitrak (51), belediyenin yola kasis yaptırması gerektiğini söyledi. Çitrak, "Bir anda yola fırlayan Ayşenur, ezilmekten son anda kurtuldu. Otoyola bağlandığı için üzerinde bulunduğumuz caddede araç trafiği yoğun. Bu nedenle birçok kaza meydana geliyor. Neredeyse bir çocuğumuz, arabanın altında kalacaktı. Çocuklar, marketten alışveriş yaptıktan sonra bir anda yola fırlıyorlar. Mahalleli olarak buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Geçmiş yıllarda kasis için imza toplamamıza rağmen bir sonuç alamadık. İllaki burada birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,



Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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