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Yola fırlayan domuza çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

Nevşehir'de Ürgüp istikametine seyir halindeki otomobil, önüne fırlayan domuza çarptı.

25.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:42 Yola fırlayan domuza çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi
'de istikametine seyir halindeki otomobil, önüne fırlayan domuza çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AAN 38 plakalı otomobil, Nevşehir istikametinden Ürgüp istikametine seyir halindeyken yola fırlayan domuza çarptı. Domuz karşı yönden gelen ikinci bir araca da zarar verdi. Kazada, 38 AAN 38 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaparken, domuzun leşi ise olay yerinden kaldırıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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