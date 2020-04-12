Yola fırlayan Eren'in aracın altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yola fırlayan Eren'in aracın altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yola fırlayan 6 yaşındaki Eren Gezgin hafif ticarin çarpması sonucu yaralandı.
12.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:33
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yola fırlayan 6 yaşındaki Eren Gezgin hafif ticarin çarpması sonucu yaralandı. Hafif ticari aracın küçük çocuğun üzerinden geçme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza önceki gün, Körfez Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eren Gezgin yola fırlarken, caddede ilerleyen hafif ticari araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen çocuk aracın önüne düştü. Hafif araç ilerlemeye devam ederek çocuğun üzerinden geçti. Aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen çocuğu görenler dehşet içerisinde yaşananları izleyerek, hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Eren tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücü H.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA