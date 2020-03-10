Yola fırlayan kedinin neden olduğu kaza kameraya yansıdı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yola fırlayan kediden kaçmak için sürücünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
10.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:31
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, yola fırlayan kediden kaçmak için sürücünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde gitmekte olan otomobilin kadın sürücüsü M.K, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil cadde kenarındaki bir iş yerine çarparak durdu. Otomobilin önünden kedi ise son anda kurtuldu.
Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek, kadın sürücüye araçtan inmesi için yardım etti.
Öte yandan kazaya karışan otomobilde ve iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde gitmekte olan otomobilin kadın sürücüsü M.K, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil cadde kenarındaki bir iş yerine çarparak durdu. Otomobilin önünden kedi ise son anda kurtuldu.
Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelerek, kadın sürücüye araçtan inmesi için yardım etti.
Öte yandan kazaya karışan otomobilde ve iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yola fırlayan kedinin neden olduğu kaza kameraya yansıdı
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Güncel
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu