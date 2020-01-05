Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı (2)

4 YARALININ SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırması sonucu şarampole devrilen minibüste Gamze Çiftçi (35) ile yaşamını yitiren kişinin, Muzaffer Kurt (55) olduğu belirlendi. Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılan 9 yaralıdan 4'ünün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ: HIZIM ÇOK YÜKSEK DEĞİLDİ

Kazayı hafif yaralı atlatan minibüs sürücüsü İbrahim Tufan (45), "Hızım çok yüksek değildi. Önüme birden köpek fırlayınca çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.

Kaza nedeniyle yolun Salihli- Alaşehir yönünde ulaşım, 2 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),