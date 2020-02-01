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Yola fırlayan sokak köpeği kazaya neden oldu

Eskişehir'de, sokak köpeğinin aniden yola çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

01.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:58Yola fırlayan sokak köpeği kazaya neden oldu
'de, sokak köpeğinin aniden yola çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. İki kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarında yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün saat 16: 00 sıralarında Kent Ormanı mevkiinde seyir halinde olan L.B. (50) idaresindeki kamyonun önüne, yolun sağından aniden başıboş bir köpek çıktı. Sürücü L.B. sokak köpeğine vurmamak için ani fren yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki kamyon duramayarak L.B.'nin bulunduğu kamyonun dorse kısmına çaptı.

Kazada sürücüler S.Ç. ile L.B.'nin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan E.K. (39) ve E.T. (49) yaralandı. Ardından ihbarla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Büyükdere, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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