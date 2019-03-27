Yola Fırlayan Yavru Köpeği, Belediye Otobüsü Ezdi

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yola fırlayan tasmasız yavru köpek, belediye otobüsünün tekerlekleri altında kalarak öldü. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Deliklitaş Mahallesi'nde yaşayan Yasin Başa (16) dün sabah markete gitmek için evinden çıktı. Bu sırada Yasin'in sahibi olduğu tasmasız yavru köpek de evin bahçesinden yola fırladı. Köpek, yoldan geçen belediye otobüsünün tekerlekleri altında kaldı. Otobüs şoförü köpeği ezdiğini fark edip, durdu. Ancak, köpeğin öldüğü belirlendi.Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yavru köpekten geriye ise daha önce çocuklarla oynarken cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri kaldı. - Denizli