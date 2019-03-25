Yola Giren Gence, Metrobüs Çarptı - İstanbul

Bakırköy'de 19 yaşındaki genç, yoluna girdiği metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Karaağaç, İncirli Metrobüs Durağı yakınlarında metrobüs yoluna girdi.
Bu sırada Topkapı yönünde giden F. A. yönetimindeki metrobüs, Karaağaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Metrobüs Durağı, Karaağaç, Bakırköy, Güncel
Kaynak: AA