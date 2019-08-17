Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu

Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef olduMALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

17.08.2019 20:16
Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu
Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu
MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi mevkiinde dağlık alandan şehirlerarası yola çıktığı belirlenen ayı, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Ayıya çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen başka bir sürücü durumu fark etti.
Yaban ayısının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu Malatya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu

Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:17   Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa verildi
20:16   Yola inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu
20:14   Düğün günü kardeşiyle birlikte toprağa verildi
20:12   6 bin TL yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vuran 2 kişi yakalandı
20:12   Gümüşhane'de rüzgarın kırdığı kavak ağacı yüksek gerilim hattına düştü
19:47   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
19:42   Hindistan'da korkutan yangın