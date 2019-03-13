Yola İnen Domuz Sürüsü, Kazaya Neden Oldu

KIRIKKALE'de Kayseri- Ankara
karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 domuz telef olurken, 2 otomobilde hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Hasandede
köyü mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürü, yolun diğer tarafına geçmek için Kayseri-Ankara karayoluna çıktı. O esnada yolda ilerleyen 2 otomobil sürünün arasına girdi. Otomobillerin altında kalan 5 domuz telef olurken, otomobillerde hasar oluştu. Keskin
'den Kırıkkale
'ye gittiğini söyleyen kazazedelerden İsmail Y., domuz sürüsünün bir anda karşısına çıktığını, sürüyü erken farketmesiyle otomobille Kızılırmak
'a savrulduğunu söyledi. - Kırıkkale
Kırıkkale, Ankara, Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA