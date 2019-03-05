Yola İnen Yaban Keçisi Görüntülendi

TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği karayolunda görüntülendi. Tunceli
'de kış şartlarının zorlu geçmesi ve yakın zamana kadar kar yağışının aralıklarla devam etmesi sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçisi, Munzur Vadisi
Milli Parkı'na indi. Tunceli- Ovacık
karayolunda aracıyla seyahat eden İnan Atmış, karayoluna inen yaban keçisini cep telefonuyla görüntüledi. Atmış'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, 8 yaşında olduğu tahmin edilen uzun boynuzlu yaban keçisi, bir süre karayolunda ilerledikten sonra kayalık alana çıkarak yiyecek aramaya devam etti. - Tunceli
Munzur Vadisi, Tunceli, Güncel
Kaynak: DHA