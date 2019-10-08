Yola kaya düştü, ulaşım durdu

Zonguldak-Ereğli yoluna kaya düşmesi nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolda temizleme çalışması devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak - Ereğli yolu BEÜ Tıp Fakültesi kavşağında dev kaya yola düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yol trafiğe kapandı. Yaşanan olayın ardından ekipler kayanın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA