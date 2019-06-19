19.06.2019 10:08
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TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü

Konya'da, yaşanan kazada TIR'ın dorsesindeki domatesler yola savruldu. Mahalleli domatesleri toplayıp evlerine götürdü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR'ın dorsesindeki domatesler, yola saçıldı. Çevre sakinleri, domatesleri toplayıp, evlerine götürdü.

TIR REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Şuayip Üğür'ün kontrolünü kaybettiği yönetimindeki 20 ACD 725 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen TIR'ın şoförü Üğür, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

YOLA SAVRULAN DOMATESLERİ EVLERİNE GÖTÜRDÜLER

TIR'ın dorsesinde yüklü domateslerin bir bölümü ile yola saçıldı. Domates tarlasına dönen yol, kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan domatesleri çevre sakinleri toplayıp, evlerine götürdü.

TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü
Kaynak: DHA
Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (27)
CEMAL:Ne alakası var yağma ile o domatesler zaten telef olmuşlar, toplanıp satılabileceğini düşünen arkadaşlar bahsettiğiniz şey Domates. . . Toplasın garibanlar
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ADALET:Dünyadaki kapitalist düzenin örneği. İnsanlara o gıdaları ücretsiz verebilmek varken onlara paraları olmadığı için satın alamayacakları ve aç kalacakları bir dünya sunuyoruz.
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MY 6:çöpe gideceğine toplayıp salça olur
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YOLCU:Bu resimde görülenler konyalı değil. Büyük ihtimal mevsimlik olarak gelen aileler. Mersin-İzmir arasında bol bol görülenlerden.
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