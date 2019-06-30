30.06.2019 21:11
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Yola saçılan kitaplar, trafiği tehlikeye düşürdü

Yola saçılan kitaplar, trafiği tehlikeye düşürdü

SAMSUN'da yola saçılan ders kitapları trafiği tehlikeye düşürdü.

SAMSUN'da yola saçılan ders kitapları trafiği tehlikeye düşürdü.
Samsun çevre yolu üzerinde çoğunluğu ortaöğretim seviyesindeki ders kitapları yola saçıldı. Sürücüler, otomobilleri ile kitapların üzerinden geçerek ilerlerken, polise ihbarda bulunarak yolun temizlenmesini istedi.
Emre Pank adlı sürücü, "Geri dönüşüm veya yardım amacıyla toplanılan kitaplar, bilmediğim bir sebepten dolayı yola saçılmış. Trafiğin tehlikeye düşmesine neden oluyor, yetkililerin müdahale etmesi iyi olur. Hem kağıt israfı hem de tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyor. Polise haber verdim" dedi.


- Samsun
Kaynak: DHA
Samsun , Güncel

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