30.06.2019 22:15
Haberler » Güncel » Haber

Yola saçılan kitaplar, trafiği tehlikeye düşürdü

Yola saçılan kitaplar, trafiği tehlikeye düşürdü

SAMSUN'da yola saçılan ders kitapları trafiği tehlikeye düşürdü.

SAMSUN'da yola saçılan ders kitapları trafiği tehlikeye düşürdü.
Samsun çevre yolu üzerinde çoğunluğu ortaöğretim seviyesindeki ders kitapları yola saçıldı. Sürücüler, otomobilleri ile kitapların üzerinden geçerek ilerlerken, polise ihbarda bulunarak yolun temizlenmesini istedi.
Emre Pank adlı sürücü, "Geri dönüşüm veya yardım amacıyla toplanılan kitaplar, bilmediğim bir sebepten dolayı yola saçılmış. Trafiğin tehlikeye düşmesine neden oluyor, yetkililerin müdahale etmesi iyi olur. Hem kağıt israfı hem de tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyor. Polise haber verdim" dedi.


- Samsun
Kaynak: DHA
Samsun , Güncel

Son Dakika Haberleri
23:41 İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını
23:40 Malzeme deposu alev alev yandı
23:40 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet karşıtı protesto
23:38 İstanbul Valiliği'nden açıklama
23:36 Otluk alanda yangın
23:35 - Yemen Yolcu Uçağı Havada Arızalandı, Kahire'ye Acil İniş Yaptı
23:35 Libya Ordusunun iddiası: "Alıkonulan Türklerden haberimiz yok"