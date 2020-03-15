Yola sandalye atıldı, beton mikseri ve otomobil çarpıştı
Arnavutköy'de seyir halindeki bir araçtan yola fırlatılan sandalye, beton mikseri ve otomobilin çarpışmasına neden oldu.
15.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:15
Arnavutköy 'de seyir halindeki bir araçtan yola fırlatılan sandalye, beton mikseri ve otomobilin çarpışmasına neden oldu. Kazada yaralanan ya da ölen olmazken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, Arnavutköy-Habipler yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenmeyen bir aracın camından atılan sandalye nedeniyle arkadan gelen iki araç kontrollerini kaybederek kaza yaptı. 34 AR 7884 plakalı beton mikseri sürücüsü, yola atılan sandalye nedeniyle aniden şerit değiştiren Veysel Kalafaz yönetimindeki 78 ED 503 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Otomobilde bulunan 4 kişi ve mikser sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol üzerinde kısa süreli trafik yaşandı. Kazaya karışan otomobilin çekici
yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normalde döndü.
"ZARAR SADECE MALA GELDİĞİ İÇİN ŞÜKREDİYORUZ"
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Veysel Kalafaz, "Biz yolda ilerlerken önümüze sandalyeyi attılar, bizde sandalyeden kurtulmak için ya bariyere vuracaktık ya da önümüzdeki mikser aracına. Başka bir araçtan kurtardık derken mikser bizim aracımızı bu hale getirdi. Biz arabada 4 kişiydik hanımlarla beraber. Yaralanan yok Allah'a çok şükür. Zarar sadece mala geldiği için şükrediyoruz" dedi.
(İHA)
Kaza, Arnavutköy-Habipler yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenmeyen bir aracın camından atılan sandalye nedeniyle arkadan gelen iki araç kontrollerini kaybederek kaza yaptı. 34 AR 7884 plakalı beton mikseri sürücüsü, yola atılan sandalye nedeniyle aniden şerit değiştiren Veysel Kalafaz yönetimindeki 78 ED 503 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Otomobilde bulunan 4 kişi ve mikser sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yol üzerinde kısa süreli trafik yaşandı. Kazaya karışan otomobilin çekici
yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normalde döndü.
"ZARAR SADECE MALA GELDİĞİ İÇİN ŞÜKREDİYORUZ"
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Veysel Kalafaz, "Biz yolda ilerlerken önümüze sandalyeyi attılar, bizde sandalyeden kurtulmak için ya bariyere vuracaktık ya da önümüzdeki mikser aracına. Başka bir araçtan kurtardık derken mikser bizim aracımızı bu hale getirdi. Biz arabada 4 kişiydik hanımlarla beraber. Yaralanan yok Allah'a çok şükür. Zarar sadece mala geldiği için şükrediyoruz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Arnavutköy, Güncel
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