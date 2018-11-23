Yolageldilizade Kasım Efendi, Vatansever ve Mücadeleci Bir İnsandı"

Edirne
'de, Milli Mücadele döneminde Trakya
Paşaeli Cemiyeti kurucularından Yolageldilizade Kasım Efendi için yaptırılan anıt mezar, düzenlenen törenle açıldı.
Anıt mezarın açılışı dolayısıyla Havsa
ilçesine bağlı Yolageldi köyünde düzenlenen törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp
, Yolageldilizade Kasım Efendi'nin Türk toplumu için önder ve öncü olduğunu söyledi.
Kasım Efendi'nin milli mücadelenin öncüsü olduğunu belirten Canalp, "Düşününki Trakya Paşaeli Cemiyeti, Anadolu'da kurulmuş olan cemiyetlerden daha önce kurulmuş olan bir cemiyettir. Bir vatanseverlik örneği olarak ülkemizin işgale uğrama tehlikesi ilk baş gösterdiği zaman, işgal tehlikesine karşı bu köyde sizin bir hemşehriniz, sizin bir dedeniz buradaki insanlarla bir araya geliyor ve milli mücadelenin ruhunu ateşliyor. Kasım Efendi, vatansever ve mücadeleci bir insandı. Milli mücadele başlıyor ve ülkemizin istiklal mücadelesi başlıyor. Kasım Efendi istiklal mücadelesinde de öncü oluyor. Alpullu
Şeker Fabrikası'nın ilk kurucularından birisi yine o. Kooperatiflerin kurulmasında öncü oldu. Vatansever ve her şeyiyle gurur duyacağımız Kasım Efendi, yeni nesle gururla ifade edebileceğimiz bir insandır." diye konuştu.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
da Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin Kasım Efendi ve beraberindekilerle 100 yıl önce 2 Kasım'da kurulduğunu anımsattı.
Ülkenin kahraman ve yiğit evlatlarının "Biz teslimiyeti, işgali kabul etmiyoruz, direneceğiz" diyerek vatanı kurtardığını anlatan Gürkan, "Sadece 4 kişi bir araya gelerek yıllar sonra meydana gelecek Kurtuluş Savaşı'nın bir kıvılcımını yakıyorlar. Şiirdeki gibi, 'dağlarda çoban ateşleri yanıyor' sonra o ateşler bir araya gelip kocaman bir top haline geliyor ve ardından Mustafa Kemal gibi bir dahi çıkararak bu büyük Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyor. Dünyada emperyalizme karşı başarılı olan ilk mücadeleyi yapıyorlar." dedi.
Yolageldilizade ailesi adına torunu Bülbün Yolageldili de anıt mezarı yapan ve bu töreni gerçekleştirenlere teşekkür etti. CHP
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, İYİ Parti
Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
, Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin'in konuşma yaptığı törende, tarihçi Cengiz Bulut
da Trakya Paşaeli Cemiyeti ve Kasım Efendi hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından dua edildikten sonra, protokol üyeleri anıt mezara çiçek sundu.
Yolageldilizade Kasım Efendi Bulgaristan
'da 1874 yılında doğan Yolageldilizade Kasım Efendi, Milli Mücadelede etkin rol oynadı. Milli Mücadele'nin en önemli temellerinden birisi olan ve halkın cemiyetler halinde teşkilatlanmasını başlatan Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin kurucularından Kasım Efendi, Havsa ve Edirne belediye başkanlıkları yaptı.
Edirne'de birçok kooperatifin kurulmasını destekleyen Kasım Efendi'nin Mustafa Kemal Atatürk
ile mektup aracılığıyla görüştüğü belirtiliyor.
Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti
'nin kalkınmasında öncü rol oynayan Kasım Efendi, 1936 yılında vefat etti.
Trakya Bölgesi,Edirne