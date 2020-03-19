'Yolcu altı' kapasite gitti, havada navlun katlandı
Toplam kapasitenin %70'ini oluşturan yolcu altı hava kargoda, uçakların yarıya yakını devre dışı kaldı, bazı hatlarda navlun bir anda iki kata yakın arttı.
19.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:07
Toplam kapasitenin %70'ini oluşturan yolcu altı hava kargoda, uçakların yarıya yakını devre dışı kaldı, bazı hatlarda navlun bir anda iki kata yakın arttı. Deniz yolu ve karayolunda ise boş konteyner ve dorse bulmak giderek zorlaşınca, bu modlarda da navlun artışı hızlandı.
Kaynak: Dunya.com
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