Yolcu altınıyla ticarette yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeye göre en fazla beş kilogram ağırlığında işlenmemiş altın yolcu beraberinde Türkiye 'ye sokulabilecek. Bu kararın ardından Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, "Bu karar ticarete ciddi manada bir canlılık getirecektir. 5 kilogram altın 250 bin dolara tekabül edecek dolayısıyla dolar pasifize edilmiş olacak" dedi.Türk kuyum sektörünün dünya ile altında eşit koşulları için 'yolcu beraberinde işlenmemiş altın' getirilmesi talebi karşılık buldu. Resmi Gazete' de dün yayımlanan 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile en fazla 5 kilogram işlenmemiş altının yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilmesi mümkün kılındı. Bu kararla Londra Metal Borsasına kayıtlı rafinerilerden çıkan altının 'alternatif bir ödeme aracı olarak Türkiye'de kullanılabilmesinin de önü açılmış oldu. Bu kararın ardından Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, önemli açıklamalarda bulundu. Sudaş, "Bu karar ticarete ciddi manada bir canlılık getirecektir. 5 kilo altın 250 bin dolara tekabül edecek dolayısıyla dolar pasifize edilmiş olacak" dedi. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel 1-15 Mart tarihleri arasında işçilik olan tüm ürünlerde yüzde 50'ye yakın indirim olduğunu belirten Sudaş, tüm kadınların bu anlamlı gününü kutladı."5 kilo altın 250 bin dolar değerinde"Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, "Bu kanunun çıkması çok iyi oldu. Uzun zamandır bekliyorduk. Gönül isterdi ki sadece külçe altına değil de takoz halindeki altınlar da dahil olsaydı. Bu bir aşama, bu da Türkiye kuyumcular esnafına güzel bir katkı sağlayacak. Bu olay Londra metal borsalarına bağlı dünyada geçerliliği olan altın yolcu ile 5 kilo ağırlığında geldiği takdirde bunun karşılığı olan her türlü ticareti yapıp tekrar geriye götürebilecek. Tekstil sektörüne de ciddi bir katkı sağlayacağı tahmin edilmekte. Ticarete ciddi manada bir canlılık getirecektir. Ayrıca 5 kilo altın 250 bin dolara tekabül etmektedir. 5 kilo altın karşılığında 250 bin dolarla vatandaşlık alabilecek dolayısıyla dolar pasifize edilmiş olacak" ifadelerini kullandı."Dünyada altında İtalya'dan ön sıradayız"Altının kıymetinin bu sayede yükseleceğini vurgulayan Sudaş, "Altının kıymeti yükselmiş olacak. Biz altında dünyada İtalya ile başa başız. Hatta ön sıradayız. Pırlanta da mesela bu kadar değil. Altını getirip rahatlıkla karşılığında pırlanta alıp götürebilecek. Dolayısıyla bu olay bizim pırlanta piyasamızı da elmas piyasamızı da canlanmasına ihracatın genişlemesine fayda verecektir. Resmi Gazete' de yayınlanan bu karar Londra metal piyasasına bağlı orijinal altınlara has bir şeydir. Yani dünyanın her yerinde geçerliliği olan orijinal altınlar ile ilgilidir. Aslında bu 5 kilo altın daha geniş kapsamlı olup hurdayı da kapsasaydı ham altını da kapsasaydı ticarete ciddi bir katkı sağlayabilirdi. Afrika'da mesela çok altın çıkıyor. Buradaki kazanımları hep Avrupa elde ediyor. Bu yolcu kararı diğer ülkeleri kapsayan bir karar olsaydı oralardan altın getirip burada imalata çevirip ihraç noktasında çok ciddi kazanımlar sağlanabilirdi. İnşallah bundan sonraki adım o olur diye beklentimiz var. Bu 5 kilo altın ülkeye getirme kararını herkes uygulayabilir istediği ürünü alıp dışarıya götürebiliyor. Araba, ev, vatandaşlık alabiliyorlar" dedi.Kuyumcukent' de Dünya Emekçi Kadınlar gününe özel indirimTüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayan Sudaş, "Kadınlar bizim için çok değerli. Annelerimiz, eşlerimiz, yavrularımız için bir kampanya düzenledik. Ürünlerimizde yüzde 50'lere varan indirimler iskontolar söz konusudur. İmalattan halka satış olduğu için son derece cazip fiyatları vardır. Kuyumcukent hem çeşitlilik bakımından oldukça zengin hem de fiyat bakımından oldukça tercih edilen ürünlerimiz vardır" ifadelerini kullandı."Tektaşlar 450 TL"8 Mart'a özel indirimlerden bahseden Kuyumcukent esnafı Gökhan Alp Kaya, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe özel indirimlerimiz var. Erkeklerin bütçelerini zorlamayacak alyanslarımız var. Bir çift alyansımız 950 TL'den başlıyor. Baget yüzüklerimiz var pırlanta olmayan beyaz altın onlarında fiyatları 500 TL'den başlıyor. Tek taşlar 450 TL'den başlıyor. İşçiliklerde yüzde 50 indirim yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL