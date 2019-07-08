08.07.2019 12:38
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Yolcu kapmak için birbirlerini öldürüyorlardı

Yolcu kapmak için birbirlerini öldürüyorlardı

Bursa'da minibüsçülerin balyozlu, taşlı yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı.

Bursa'da minibüsçülerin balyozlu, taşlı yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı. Bir yolcu için birbirlerinin başına acımadan çekiç ve taşla vuran minibüsçüler güçlükle sakinleştirildi. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen Ahmet A. (34) ve Hasan G. (36) arasındaki tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Duraktan ayrılan ikili arasında, İstanbul Caddesi üzerinde tekrar tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran minibüsçüleri yolcular ve yol üzerinden geçen diğer minibüs şoförleri ayırdı. Kavga anını yol üzerinden geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Acımadan birbirine ölümüne vuran 2 şoför daha sonra olay yerinden ayrıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
İstanbul Caddesi, Bursa, 3. Sayfa

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