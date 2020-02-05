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Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (2)

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

05.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:07
'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum- kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.
Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (2)

Pasinler, Horasan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


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