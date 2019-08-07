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Yolcu midibüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı

Bergama arası yolcu taşımacılığı yapan midibüsün, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

07.08.2019 15:44 Yolcu midibüsü kamyonete çarptı: 11 yaralı
Bergama arası yolcu taşımacılığı yapan midibüsün, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kınık- Bergama Karayolu Dündarlı Mevkisi'nde meydana geldi. Poyracık Dündarlı Kavşağı'ndan Kınık- Bergama Karayolu'na çıkan Halil Tekin'in kullandığı 35 F 9425 plakalı yolcu midibüsü, Soma yönünden Bergama yönüne gelen Recep Gülüm yönetimindeki 10 Y 0257 plakalı kamyonete çarpıp, devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Recep Gülüm, beraberindeki Mustafa Halil Yılmaz ile midibüs şoförü Halil Tekin ve midibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Ambulanslarla Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, kaza yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Halil Tekin, Bergama, Kınık, Güncel

Kaynak: DHA

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