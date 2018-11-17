17 Kasım 2018, 16:55
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Yolcu Minibüsü Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Yolcu Minibüsü Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir-Otogar hattında yolcu taşıması yapan Yusuf Şaşal'ın kullandığı 35 M 8926 plakalı minibüs, Karabağlar yönüne giderken Akçay Caddesi Otoban Kavşağı'nda, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.


Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki iki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İzmir,Gaziemir
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:55