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Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü.

12.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:02
Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
Siirt 'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen minibüs, saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünden kent merkezine gitmekte olan yolcu minibüsünün geçişi sırasında çığ düştü. Yol ulaşıma kapanırken, minibüsün saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtulduğu belirtildi. Yolu ulaşıma kapatan kar kütleleri, köylüler tarafından temizlendi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

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