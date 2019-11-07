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Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı

Zonguldak'ta kamyonet ile çarpışan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

07.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:06 Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı
Zonguldak'ta kamyonet ile çarpışan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazanın şokunu yaşayan küçük çocuk ağlayarak annesini istedi.

Zonguldak'ta yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsü refüje çarparak devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan yolculardan 7 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüs içinde bulunan küçük çocuk kazanın şokuyla ağlayarak benim bir şeyim yok ambulans binmeyeceğim. Anneme gitmek istiyorum" diye ağladı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta kent merkezinde Asma Mahallesi kent merkezi arası yolcu taşımacılığı yapan Hasan K., idaresinde 67 M 0248 minibüs karşıdan gelen 06 GA 3880 plakalı araç ile çarpıştı. İddiaya göre 06 GA 3880 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü; Hasan K. idaresindeki 67 M 0248 minibüsüne yandan çaptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücü refüje çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü Hasan K. ve araçta bulunan yolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazada minibüste bulunan ve dehşet anlarını yaşayan küçük çocuk ise gözyaşı dökerek, "Benim bir şeyim yok. Ambulansa binmeyeceğim. Anneme gideceğim" diye ağladı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar araç içinde bulunan yaralılar müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralılarını sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası ekipleri inceleme yaparken çevrede bulunana vatandaşlar minibüsü el birliğiyle iterek kaldırdı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Şoförler Odası Başkanı Osman Köksal Bahar, "Karşı taraftan aracı fark edemiyor arkadan çarpıyor ve arabayı ters çeviriyor. Araba kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Yaraların durumları normal şoför arkadaşımızda hafif sıyrıklar var. Herkese geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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