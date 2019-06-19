19.06.2019 19:23
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Yolcu minibüsü ile jeep çarpıştı: 1'i ağır 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile jeep çarpıştı: 1

Çorum'da yolcu minibüsü ile jeep'in çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 13 kişi yaralandı.

Çorum'da yolcu minibüsü ile jeep'in çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza Çorum- İskilip Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer S.(47) Yönetimindeki 19 M 0341 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer T.(32)'nin kullandığı jeep Danaderesi Cerit Beli mevkiinde çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer T.(32) ve Zafer S.(47) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Serra Ö.(15), Vedat B.(41), Gül Taze B.(34), Mahmut B.(11), Kader A.( 20), Sultan A.(59), Hüseyin S.(82), Mehmet U.(79), Ali U.(58), Ali D. ile Senem Y.(79) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma, 112 ve Belediyesi kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ve bazı yaralılarda kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan jeep sürücüsü Ömer T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa

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