08 Kasım 2018, 18:36
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Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Sakarya Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 54 BM 800 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 54 M 0426 plakalı yolcu minibüsü üniversite caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada yolcu minibüsü içinde bulunan 8 yolcu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından 5'i ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine, 3 kişi ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA) Serdivan,Sakarya
08 Kasım 2018 Perşembe 18:36